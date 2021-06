Ue: Commissione, al Sud il 40 per cento degli investimenti con destinazione territoriale del piano Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha sottolineato che il piano di ripresa e resilienza dell'Italia mira anche a ridurre le disparità territoriali, destinando almeno il 40 per cento degli investimenti con una specifica destinazione territoriale alle regioni meridionali. Presta particolare attenzione ad affrontare il divario infrastrutturale tra le regioni in settori quali la banda larga, le ferrovie ad alta velocità e le linee ferroviarie regionali, le infrastrutture ei porti per la gestione dei rifiuti, dell'acqua e delle acque reflue. Il piano prevede anche investimenti e riforme volte a migliorare la salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale. Le misure mirano ad aumentare la resilienza del sistema sanitario, rafforzandone la copertura, l'adeguatezza e la sostenibilità, anche in considerazione della crescente domanda di assistenza sanitaria legata all'invecchiamento della popolazione, e a migliorare lo sviluppo della ricerca, l'innovazione terapeutica e tecnologica. (Beb)