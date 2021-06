© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pnrr italiano promosso a pieni voti dalla commissione Ue è motivo di orgoglio per il Paese, gratitudine per chi ci ha lavorato e responsabilità per tutti gli italiani. Se il piano italiano verrà attuato con successo, la vittoria sarà di tutta l'Europa". Lo scrive su Twitter Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito democratico. (Rin)