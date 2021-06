Ue: von der Leyen, Italia ha pieno appoggio Commissione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha il pieno appoggio della Commissione europea. Lo ha detto la presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa con il premier Mario Draghi. "Oggi sono qui per annunciare che avete il pieno appoggio della Commissione pienamente e questo segue la collaborazione eccellente tra i nostri team", ha detto ringraziando Draghi. "So che il popolo italiano ha attraversato tempi duri e oscuri, ma vi siete aiutati l'un con l'altro e facendolo avete ispirato l'intero continente. Avete mostrato il puro significato della parola solidarietà e il resto dell'Europa ha seguito il vostro modo. Next Generation Eu è una risposta eccezionale a una crisi eccezionale. Dando forma al continente dei prossimi decenni", ha aggiunto. (Beb)