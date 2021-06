Viabilità: Zanella (Lega), da Granelli schiaffo ai commercianti, no revisione pista ciclabile Buenos Aires

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Milano molte piste ciclabili rappresentano un problema serio - come più volte sottolineato in interventi e presidi della Lega ma anche da realtà super partes come Confcommercio - così come l'utilizzo selvaggio dei monopattini in merito al quale è percepibile l'esasperazione per parte di gran parte dei milanesi. Nonostante questo, nella sua audizione in Commissione Trasporti l'assessore Granelli ha ribadito la sua volontà di cambiare il meno possibile una normativa che stiamo cercando di migliorare sotto il profilo della sicurezza per tutti, tutelando di fatto solo ciclisti e guidatori di monopattini, in nome di una mobilità sostenibile solo sulla carta, in barba alle richieste di cittadini e commercianti che vivono quotidianamente con disagio la città. Lo dice in una nota la deputata della Lega Federica Zanella a margine dell'audizione in Commissione Trasporti dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano Marco Granelli. “A mia domanda specifica inerente le ciclabili di corso Buenos Aires, contro le quali c'è stata un'autentica sollevazione di popolo e commercianti supportati da Confcommerciom in direzione di una revisione della viabilità – prosegue Zanella - Granelli ha ribadito chiaramente che non si toccherà nulla perché invece ad alcuni cittadini piacciono. Non è meglio precisato chi siano per l'assessore di Sala i cittadini di serie A e di serie B. Crediamo siano tutti meritevoli di ascolto e la Lega continuerà a dare voce a coloro che questa amministrazione, con le sue politiche molto radical chic, non considera”. (Com)