Landriano (Pv): Cattaneo (Fi) su hub poste, toccato con mano concretezza e modello virtuoso di fare impresa

- Il deputato di Forza Italia e responsabile del settore Dipartimenti del movimento azzurro, Alessandro Cattaneo, dichiara in una nota: "Nel corso dell'inaugurazione del più grande hub italiano di Poste Italiane a Landriano, in provincia di Pavia, a cui hanno partecipato anche il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, la presidente e l'amministratore delegato di Poste, Maria Bianca Farina e Matteo Del Fante, ho toccato con mano la concretezza con cui opera questa realtà tutta italiana che, diversificando i propri ambiti di attività, riesce a crescere sempre più". Poste Italiane, infatti, è diventata in pochissimo tempo leader nazionale nel settore della spedizione di prodotti acquistati online, agevolando in questo modo anche l'attività di tanti commercianti e artigiani che con le limitazioni imposte dal Covid avrebbero rischiato di scomparire. Inoltre, cogliendo l'opportunità di allargare il proprio business all'e-commerce, la società ha consentito di salvare il loro posto di lavoro a decine di migliaia di postini. Da liberale non posso che complimentarmi per questo modello virtuoso di fare impresa che, come la buona politica, insegna a cogliere e a valorizzare le opportunità che hanno una ricaduta positiva per la collettività". (Com)