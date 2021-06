Recovery: Draghi, se obiettivi Pnrr saranno raggiunti alcune parti potrebbero divenire strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) verrano spesi bene e con onestà non si può escludere che alcune parti di questo sforzo diventino strutturali. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni rilasciate al fianco della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Cinecittà. “Se tutto ciò va in porto, sono certo che qualche parte dello sforzo fatto da Commissione e Paesi europei diventerà strutturale perché la fiducia data dimostrerà di essere stata ben riposta. È una responsabilità, un motivo di orgoglio per noi, è l’inizio di una fase nuova in cui l’Italia cambierà, la crescita sarà più alta ma è l’occasione per far restare permanente alcune parti di questo piano”, ha detto Draghi.(Les)