Ue: von der Leyen, oggi è inizio del percorso dell'Italia per la ripresa

- Il sì della Commissione europea al piano di ripresa e resilienza segna l'inizio del percorso, non la conclusione. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa insieme al premier Mario Draghi. "Oggi è l'inizio della attuazione che richiederà un duro lavoro. Io sarò al tuo fianco, la Commissione sarà al vostro fianco, in ogni passo di questa ambiziosa strada verso il futuro", ha detto rivolta a Draghi. "La Commissione sarà vigile e assicurerà che il pieno potenziale di Next Generation Eu arrivi. Il tuo successo è il nostro, il successo italiano è il successo europeo. Perché un'Italia forte rende l'Europa più forte", ha aggiunto (Beb)