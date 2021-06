Recovery: Draghi, Pnrr forte perché basato su volontà politica e capacità amministrativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è rafforzato da due ingredienti: la volontà politica e la capacità amministrativa. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni rilasciate al fianco della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Cinecittà. “In altre occasioni precedenti c’è stato il rischio della destinazione di fondi molto ingenti non spesi, o spesi in piccola parte. Il rischio c’è, ma c’è qualcosa di diverso. Due ingredienti fondamentali: la volontà politica e la capacità amministrativa. I cambiamenti avvenuti in quest’ultimo mese e mezzo sono profondi e hanno lo scopo di mettere la Pubblica amministrazione in condizione di spendere bene questo denaro. Bisognerà fare altre riforme, come quella della giustizia e della concorrenza”, ha detto Draghi. “È stato fatto un pacchetto di semplificazioni che cambia l’agire amministrativo. Siamo fiduciosi che con questi cambiamenti e le riforme che continueremo a fare e con l’impegno politico individuale, delle istituzioni, dei comuni e delle autorità preposte al piano ce la faremo”, ha aggiunto il premier. (Les)