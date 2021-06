Recovery: Draghi su riforme, procedere alla massima velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno il governo presenterà un disegno di legge delega per la riforma degli appalti e delle concessioni, a luglio toccherà alla legge sulla concorrenza, mentre la riforma sulla giustizia dovrebbe andare a giorni in Consiglio dei ministri. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nelle dichiarazioni rilasciate al fianco della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Cinecittà. “L’idea è di procedere a massima velocità in modo da essere pronti per quando i progetti cominceranno”, ha detto Dragh, rimarcando che i pilastri del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono già stati approvati. “Spesso le riforme creano cambiamenti e sono momenti di crisi e quindi avere un programma di investimenti che si svolge insieme alle riforme è molto importante”, ha detto il premier. “Molte autorità, ministeri e regioni, stanno già preparando il terreno per lanciare i bandi di gara e in alcuni casi l’implementazione è automatica: ci sono leggi per la transizione 4.0 che applicano già automaticamente il credito d’imposta, così vale per il supporto dell’internazionalizzazione e il sostegno dell’export. La macchina è in movimento, ma le cose grosse richiede che si compiano tutti i passi necessari”, ha detto Draghi. (Les)