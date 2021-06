Roma 2021: Ciarla (Pd), Calenda ha come scopo aumentare di qualche percentuale suo partitino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato a sindaco di Roma per Azione "Carlo Calenda, dopo aver investito tutto sul fallimento delle primarie del centrosinistra a Roma a cui si è sottratto mettendosi anche formalmente fuori dalla coalizione, ha un problema politico irrisolvibile. Infatti, dopo essere uscito dal Partito democratico un mese prima di Renzi, che oggi non a caso lo sostiene, ha come unico scopo quello di produrre un danno al centrosinistra a Roma nell’ambito di un’operazione politicista volta ad aumentare di qualche decimale la percentuale nazionale del suo partitino". Lo dichiara in una nota Mario Ciarla membro della direzione nazionale del Partito democratico. "È evidente che non ci riuscirà - aggiunge -. Poiché i romani non sono degli sciocchi, arriverà quarto come è chiaro a tutti. Perfino nei sondaggi che lui stesso commissiona dopo otto mesi dall’essersi candidato, risulta escluso dalla possibilità di arrivare al ballottaggio. La cosa grave che si riscontra anche leggendo l’elenco dei suoi finanziatori è che il cuore pulsante dei suoi interessi sono in quel nord che vuole la Capitale in svendita, per venire a fare shopping a basso costo depauperandola ulteriormente di funzioni e realtà produttive. Questa è la ragione dei suoi attacchi scomposti e disperati che arrivano addirittura ad associare Alemanno a Bettini quando, considerando solo l’Auditorium e la Festa del Cinema, Calenda neanche se facesse il sindaco a vita riuscirebbe a realizzare la metà di quello che ha fatto Bettini insieme a Rutelli e Veltroni per Roma. L’unico risultato che Calenda potrebbe dunque in sostanza conseguire con la sua azione è mandare Raggi e il centrodestra al ballottaggio. Ma l’elettorato di centrosinistra è un elettorato intelligente - conclude Ciarla -, come anche la partecipazione alle primarie in una domenica di giugno testimonia, e quindi nei prossimi mesi emergerà con forza che l’unico voto utile per il futuro di Roma e contro la Raggi e la destra è quello per Roberto Gualtieri". (Com)