Recovery: Carfagna, Italia non è più Cenerentola d'Europa

- L’Italia "non è più la Cenerentola d’Europa ma un grande Paese che affronterà con energia la prossima fase, quella della ricostruzione e dello sviluppo". Lo dichiara in una nota la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna. "Fino a quattro mesi fa l’approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano non era né scontata né prevedibile in tempi così brevi. In soli 160 giorni il governo Draghi ha portato a termine la sua principale missione 'costitutiva'", sottolinea la ministra, che aggiunge: "Il nostro Piano affronta con energia il tema finora dimenticato della diseguaglianza, riporta al centro dell’attenzione e degli investimenti la questione meridionale, rovescia il vecchio paradigma nord-centrico, individuando nel Sud il possibile motore del futuro sviluppo italiano. Ora possiamo consegnare al Paese non solo un progetto ma un nuovo racconto, oltre il vittimismo e l’autolesionismo del passato". (Com)