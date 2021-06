Energia: governi di Egitto e Grecia discutono al Cairo dell’interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interconnessione elettrica tra la Grecia e l'Egitto, il primo progetto di questo tipo tra Europa e Africa nella regione del Mediterraneo orientale con la posa di un cavo sottomarino. L'argomento è stato discusso oggi al Cairo dal ministro dell'Ambiente e dell'Energia greco, Kostas Skrekas, con il ministro dell'Ambiente egiziano, Yasmine Fouad, con il ministro dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili, Mohamed Shaker, e con il ministro delle Risorse petrolifere, Tarek El Molla. L'incontro avviene nel contesto della visita ufficiale di ieri del primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis in Egitto. Secondo quanto riferito dai media di Atene, durante l'incontro si è anche discusso della possibilità di concludere contratti tra la società energetica greca Depa ed Egas, l'omologa egiziana, per l'acquisto e la vendita di navi a gas naturale compresso (Cng), al fine di creare un "gasdotto virtuale" tra i due Paesi. Skrekas ha sottolineato l'importanza della cooperazione bilaterale per la tutela della biodiversità marina, data la vicinanza geografica dei due Paesi, sottolineando al contempo la necessità di adottare misure per affrontare gli effetti del cambiamento climatico. (segue) (Gra)