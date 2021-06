Energia: governi di Egitto e Grecia discutono al Cairo dell’interconnessione elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha detto ieri che Grecia ed Egitto rispettano principi comuni, quali la stabilità e sicurezza nel Mediterraneo orientale e vogliono evitare "nuove avventure nel proprio vicinato". In conferenza stampa congiunta al Cairo con il il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, al termine del loro incontro, Mitsotakis ha affermato che un esempio di iniziativa bilaterale e modello positivo tra i due Paesi è stata "la delimitazione parziale delle zone marittime che condividiamo". L'accordo, ha spiegato ancora il premier, ha prodotto "un fatto compiuto di pace e legalità nel Mediterraneo orientale". Il capo di governo ha chiarito, inoltre, di avere discusso con il capo di Stato egiziano della questione di Cipro, per la quale Mitsotakis ha ringraziato al Sisi per il costante sostegno dell'Egitto verso una soluzione che preveda una federazione bizonale bicomunitaria. Inoltre le due parti hanno discusso degli sviluppi in Libia ed in particolare del ritiro di tutte le forze straniere come condizione per garantire la stabilità del Paese oltre alle relazioni greco-turche. (segue) (Gra)