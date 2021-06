Energia: governi di Egitto e Grecia discutono al Cairo dell’interconnessione elettrica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, al Sisi ha detto di condividere il "dispiacere" della Grecia per non essere stata invitata alla prossima riunione del processo di Berlino sulla Libia che si terrà mercoledì. Inoltre il capo di Stato egiziano si è soffermato sul nuovo accordo in materia ambientale ed energetico firmato dai due Paesi durante la visita di oggi di Mitsotakis. "Un passo al servizio della prosperità di entrambi i popoli", ha affermato al Sisi, in riferimento al cavo sottomarino elettrico che collegherà i due Paesi. "Il cavo trasferirà alla Grecia e all'Europa energia elettrica prodotta interamente da fonti rinnovabili", ha aggiunto. Tra i temi discussi, ha affermato Sisi, la promozione delle relazioni economiche e la collaborazione turistica e lo scambio di opinioni sullo sviluppo regionale. Il presidente egiziano ha sottolineato la necessità del rispetto del diritto internazionale e del principio di non intervento negli affari interni di altri Paesi nella regione concludendo che è necessario rafforzare la collaborazione trilaterale tra Grecia, Egitto e Cipro. (Gra)