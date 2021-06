© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al ballottaggio ci vado io. Non sostengo nessuno. Lo sento anche quando vado in giro in città e un sondaggio stamattina lo ha confermato. Dopo 5 anni so come guidare la macchina amministrativa e gli altri candidati non si sono mai sporcati le mani, non sanno farlo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi che si ricandiderà alle prossime amministrative intervenuta su Rai 1. (Rer)