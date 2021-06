Giappone: troppo stress tra Covid e Olimpiadi, in ospedale la governatrice di Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, è stata ricoverata in ospedale dopo aver accusato la fatica delle ultime settimane tra pandemia di coronavirus e organizzazione dei Giochi olimpici. Lo scrive l’agenzia di stampa giapponese “Kyodo” citando una fonte vicina all’amministratrice. Nelle scorse ore il governo metropolitano di Tokyo aveva annunciato che Koike, bisognosa di riposare, avrebbe preso un periodo di ferie della durata di una settimana. Nelle ultime settimane la governatrice aveva lavorato senza sosta per rispondere all’emergenza pandemica e per consentire l’organizzazione in sicurezza delle Olimpiadi, in programma il prossimo luglio. Ieri Koike aveva partecipato all’incontro online durante il quale è stato stabilito che i Giochi si terranno con gli spettatori in presenza, ma con un limite di riempimento del 50 per cento della capienza degli stadi e con un massimo di 10 mila persone per evento. Quest’oggi la governatrice ha preso parte anche a una riunione sulla campagna di vaccinazione, al termine della quale si è scusata per la propria raucedine. Il posto di Koike sarà assunto dal vice Mitsuchika Tarao.(Git)