Roma 2021: Raggi, Calenda da ministro non ha risolto una sola crisi, idem Gualtieri

- "Calenda da ministro dello Sviluppo economico non credo abbia risolto una solda crisi di quelle che aveva sul tavolo, non l’Ilva, non Alitalia, non Almaviva. Io da sindaco ho salvato Atac, 12 mila dipendenti, Industria italiana autobus, ora con il microcredito le famiglie, i dipendenti Ama e sto assumendo. Idem Gualtieri: non ha fatto una cosa per la Capitale da ministro. Ora da candidato sindaco dice che ci vogliono soldi, buongiorno, si è svegliato ora". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi che si ricandiderà alle prossime amministrative intervenuta su Rai 1. (Rer)