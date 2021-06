Cultura: Mise annuncia francobollo dedicato al Santuario di Oropa a Biella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dello Sviluppo economico emetterà nell’anno 2021 un francobollo dedicato al Santuario di Oropa a Biella. L'emissione appartiene alla serie tematica 'Patrimonio artistico e culturale italiano'. Lo annuncia il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto. "E' doveroso rendere omaggio a tutti i fedeli e alla popolazione che nel Santuario di Oropa hanno sempre avuto un punto di riferimento per la propria storia e tradizione", ha dichiarato il viceministro Pichetto. "Oropa con il suo Santuario e la sua Conca naturale immersa nei monti è un patrimonio unico di arte e di rara bellezza: con questa emissione consegnamo al patrimonio filatelico e culturale del Paese il nostro segno di riconoscenza. E' ancor più un onore pertanto prendere parte alla ricorrenza per il quinto centenario dell' incoronazione, fissata per il prossimo 29 agosto a Biella". La stampa del francobollo, inclusa la fase di ricerca iconografica e approntamento dei bozzetti, è a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa. Come previsto dalle Linee Guida per l'emissione delle carte valori postali l’immagine verrà pubblicata il giorno dell'emissione del francobollo. (Com)