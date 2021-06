Speciale infrastrutture: ministro Giovannini, cambiamo il calendario dei cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un appello ai concessionari autostradali, perché da parte loro indichino in tempi brevi quali sono i lavori da affrontare con la massima urgenza e quali possono essere rimandati. Lo spiega a "Il Secolo XIX" il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Enrico Giovannini dopo l'incontro con gli enti locali di Anci: "Ho ringraziato i sindaci, tra una settimana proporrò l'approfondimento per rimodulare i cantieri. Non tra mesi, ma tra una settimana". Sono ormai trascorsi quasi tre anni dalla tragedia del ponte Morandi e la Liguria continua a trovarsi in una situazione di estremo affanno nei collegamenti, che rischia di danneggiare pesantemente la sua economia, i commerci, il porto, il turismo. "Che la Liguria soffra di un problema infrastrutturale non da oggi è ben noto. Il disastro ha fatto emergere problematiche che non hanno origine solo in tempi recenti, non facili da risolvere. Ci muoviamo su due direttrici. La prima è una situazione emergenziale legata anche a un elemento positivo: la ripresa delle attività economiche e sociali. L'uscita dall'emergenza stimola i movimenti di merci e persone che creano disagi dove si realizzano interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture". (Res)