Speciale infrastrutture: Roma 2021, Calenda, ecco il mio piano per lavori pubblici, basta buche e fondi per scuole

- "Roma ha bisogno di un enorme salto di qualità nell'ambito dei lavori pubblici per intervenire su aspetti in teoria emergenziali, come buche, allagamenti, strade al buio, scuole pericolanti e voragini improvvise, ma che nella nostra città sono ormai la norma da anni". Lo afferma il candidato sindaco Carlo Calenda presentando il suo piano per i lavori pubblici in una nota. "Per farlo, abbiamo immaginato un piano strutturato su 9 aree d'intervento: manutenzione stradale, illuminazione pubblica, edilizia scolastica, sottoservizi e voragini, drenaggio urbano e allagamenti, sicurezza stradale, infrastrutture e accentramento degli acquisti. (Rer)