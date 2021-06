Speciale infrastrutture: Intesa Sanpaolo per l’idrogeno pulito, prima banca italiana nella Echa della Commissione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo è la prima banca italiana ad essere ammessa alla European Clean Hydrogen Alliance (Echa) della Commissione Europea: una base per la diffusione delle tecnologie legate alla produzione di idrogeno da fonti rinnovabili o a bassa emissione di carbonio entro il 2030, riunendo attorno a tavoli di lavoro e forum periodici i più importanti attori industriali e finanziari del continente. Stando al relativo comunicato stampa, con il contributo delle iniziative organizzate dall’Alleanza l’Unione europea intende assumere la leadership globale del settore, con l’obiettivo di mantenere l’impegno per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050, come previsto dal Green Deal europeo. Attualmente, spiega la banca in una nota, l’impiego dell’idrogeno è frenato dagli alti costi legati alla produzione, ma le economie di scala che deriveranno dall’industrializzazione dei processi e le economie di apprendimento collegate ai volumi di produzione cumulata promettono un break-even già nel 2030: solitamente i cicli di investimento nel settore dell’energia e delle relative infrastrutture hanno una durata superiore ai 25 anni, ma grazie all’Alleanza verranno identificate le migliori opzioni su cui investire e sarà possibile un abbattimento significativo dei tempi. (Com)