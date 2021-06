Recovery: Fornaro (Leu), Pnrr occasione per costruire Italia nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione da parte della Commissione Ue del Piano nazionale di ripresa e resilienza "è una buona notizia, il primo passo per costruire un'Italia nuova, più giusta, più verde, più digitale, attenta alle donne e ai giovani, per creare buona e sana occupazione". Lo afferma il capogruppo di Leu a Montecitorio Federico Fornaro. "Grazie all'impegno del governo Conte 2 e del governo Draghi a breve sono in arrivo i primi fondi del Next Generation Eu. Per l'Italia - sottolinea - inizia una fase importante per affrontare le nuove sfide che abbiamo di fronte. E' importante non perdere questa occasione per risollevare il paese e portarlo verso una crescita duratura senza far pagare il costo della crisi ai lavoratori e alle lavoratrici, alle partite Iva e alle imprese. Altrimenti rischiamo di sprecare una straordinaria occasione per l'Italia e questo non possiamo permettercelo".(Com)