Scozia: Sturgeon conferma rinvio allentamenti misure anti Covid

- La prima ministra scozzese, Nicola Sturgeon, ha confermato il rinvio di tre settimane dell'allentamento delle restrizioni anti Covid in tutta la nazione. Sturgeon la scorsa settimana aveva preannunciato il posticipo delle misure di allentamento, affermando che sarebbe stato "improbabile" adottare tali cambiamenti il 28 giugno come previsto in precedenza. Secondo quanto dichiarato dalla prima ministra al parlamento scozzese Holyrood, Sturgeon ha affermato che è ancora necessaria "cautela", spiegando che il numero di nuovi casi di Covid è aumentato del 40 per cento rispetto alla settimana precedente. (Rel)