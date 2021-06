Sardegna: prosegue Marina Estate al teatro sant’Eulalia di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Theandric Teatro protagonista dell'appuntamento per bambini venerdì 25 giugno alle 17.30 con "La città di Smeraldo" (tratto dal romanzo "Il meraviglioso mago di Oz" di L. Frank Baum), con la regia e l'adattamento di Maria Virginia Siriu e la partecipazione dell'attrice Francesca Cabiddu. Poco più tardi, alle 21, in scena la compagnia Origamundi con "Il vuoto dentro", scritto e interpretato da Giovanni Trudu, con la regia di Ivano Cugia. Marina Estate è organizzato dalla compagnia Theandric Teatro Nonviolento con il contributo e sostegno del MiC Ministero della Cultura e dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna. (Com)