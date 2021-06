Puglia: Maurodinoia, no a trasferimento centro controllo Enav da Brindisi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non c’è più tempo da perdere per il centro di controllo Enav di Brindisi. Un incontro urgente anche in video conferenza tra i ministri Giovannini e Carfagna, il presidente della Regione Puglia Emiliano e la presidente dell’Enav Isgrò, per scongiurare il trasferimento del centro di controllo dell’area di Brindisi a Roma". Lo ha annunciato la Regione in una nota annunciando la richiesta arrivata dalla giunta pugliese. L'assessore Anita Maurodinoia ha spiegato: “Questa decisione enalizza la Puglia con un ingente danno economico ed occupazionale: circa 200 posti di lavoro ad alta tecnologia disciplinati da complesse regole internazionali ed europee, verrebbero sacrificati per un progetto di accorpamento preannunciato per il 2023 ed inspiegabilmente anticipato a differenza di altre città, come Padova, dove la procedura di dismissione è stata rinviata di ben 10 anni". (segue) (Ren)