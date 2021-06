Puglia: Maurodinoia, no a trasferimento centro controllo Enav da Brindisi a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maurodinoia ha proseguito: "Non convince il piano industriale dell’Enav osteggiato da sindacati e rappresentanti istituzionali del territorio, ed è per questo ritengo necessario e non più rimandabile un tavolo di confronto ed un intervento chiarificatore da parte dei ministri competenti, quello alle infrastrutture guidato da Enrico Giovannini e quello per il Sud Mara Carfagna”. Quindi ha concluso: "Non permetteremo ulteriori scippi ad una regione del Sud che non può essere ulteriormente penalizzata. E’ inammissibile che determinate realtà dopo aver utilizzato le varie misure dei fondi europei per il Sud al fine di far sorgere, crescere e potenziare strutture come il centro Enav di Brindisi, poi decidano di dismettere, tra l’altro in un periodo di crisi sanitaria ed economica. Una vera e propria beffa che come Regione non accettiamo”. (Ren)