Roma 2021: Politi (Lega), Gualtieri e Calenda due facce della stessa medaglia

- "Troviamo deliranti le accuse che Calenda fa al candidato del centrodestra. Il passante semmai è Calenda che si fa votare come eurodeputato del Pd e poi si mette in testa di farsi uno spot come candidato a sindaco di Roma. Un comportamento da uomo inaffidabile. E la città, dopo 5 anni di uragano Raggi, ha bisogno di competenza e capacità". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. "Lui e Gualtieri, ogni giorno dimostrano di non conoscere i veri problemi di Roma, ma di affidarsi a meri spot elettorali, a differenza nostra che abbiamo lavorato ad un programma per cinque anni e non a delle passerelle pubblicitarie. Fortunatamente fra tre mesi volteremo pagina, lasciandoci alle spalle l'incompetenza grillina e il pressappochismo della sinistra". Lo dichiara in una nota Maurizio Politi capogruppo Lega in Assemblea capitolina. (Com)