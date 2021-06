Terzo settore: Mattarella, struttura portante del nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella "il terzo settore, nel nostro Paese, è una struttura portante, non di supplenza, ma di autonoma, specifica responsabilità". Lo ha detto a Milano, in occasione della sua visita alla Fondazione Exodus di don Mazzi. "Sono davvero molto contento di essere qui. Sono qui per esprimere riconoscenza a Exodus e a don Antonio Mazzi", ha detto il capo dello Stato, che agli ospiti della comunità ha spiegato: "Ogni persona è irripetibile, ciascuno ha un valore incommensurabile, non ripetibile da nessun altro. Questo è quello che abbiamo tutti in comune: questa unicità di ciascuno di noi, piena di valore. E questo è ciò che qui, in questa che è una delle decine di case di Exodus, viene messo in evidenza, realizzato, interpretato e concretamente attuato. Ed è una straordinaria e preziosa compartecipazione alla vita del nostro Paese". Mattarella ha poi promesso di "farsi tramite nei confronti del governo" dei suggerimenti rivolti da don Antonio Mazzi alle istituzioni. "Qui - ha aggiunto il presidente della Repubblica - mi limito a raccogliere quello che riguarda il terzo settore, verso il quale occorre esprimere riconoscenza e impegno alla valorizzazione protagonista, perché nella nostra società, nel nostro Paese, il terzo settore è una struttura portante, non di supplenza, ma di autonoma, specifica responsabilità. Vi sono tante straordinarie evidenze di questo apporto, e io non mi stanco di ringraziare il terzo settore per il contributo che reca al carattere positivo della vita del nostro Paese". In conclusione Mattarella ha rivolto il suo ringraziamento a don Mazzi, che - ha detto - "può permettersi qualunque cosa perché ha una licenza particolare, ed è una licenza che nasce dalla riconoscenza per quello che ha fatto e che continua a fare, e che in tanti intorno a lui irrobustiscono e sviluppano". (Rem)