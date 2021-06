Lombardia: Regione stanzia 100mila euro per 14 progetti riguardati associazioni combattentistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pubblicata oggi sul Burl, il Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento di iniziative riguardanti le associazioni combattentistiche. "Una buona risposta da parte del territorio all'iniziativa di Regione Lombardia - sottolinea l'assessore regionale alla Sicurezza, polizia locale e immigrazione, Riccardo De Corato - da parte di associazioni che costituiscono una parte importante del tessuto sociale lombardo. E che sono, sempre più spesso, anche luoghi di aggregazione e socializzazione". "Finanziamo 14 progetti per un importo complessivo di 100.412 euro - continua l'assessore - sostenendo le attività, riconosciute nei criteri e nelle finalità del bando, delle associazioni combattentistiche". "Regione Lombardia - conclude l'assessore De Corato - sostiene l'attività di queste associazioni e la loro operatività riconoscendone l'alto valore sociale. Testimoniato anche dall'impegno in prima linea nella lotta al contrasto della pandemia del Covid-19, come dimostra l'ospedale in fiera a Bergamo promosso dall'associazione nazionale Alpini". (Com)