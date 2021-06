Riforme: M5s, voto ai 18enni per Senato traguardo vicinissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il voto unanime della commissione affari costituzionali "si avvicina il traguardo di una ulteriore riforma destinata a dare un volto più moderno alla nostra Repubblica, quella che dà la possibilità ai diciottenni di votare anche i rappresentanti del Senato". Così i senatori del Movimento 5 Stelle in commissione affari costituzionali al Senato che aggiungono: "Una riforma che sana un anacronismo presente ormai solo in Italia, ma che soprattutto punta dritto al coinvolgimento dei giovani ai processi democratici". "Siamo fieri - concludono - del fatto che il Movimento 5 Stelle sia riuscito a imporre quella che è una propria battaglia storica, adesso l'obiettivo è giungere al più presto in aula per l'ok definitivo".(Com)