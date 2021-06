Cinema: Bonaccini e Felicori, complimenti a Marco Bellocchio per Palma d'Oro a Cannes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I più sinceri complimenti a Marco Bellocchio, un Maestro del cinema internazionale. Si tratta di un riconoscimento prestigioso e meritatissimo, che ci riempie di orgoglio, perchè va a premiare un regista emiliano-romagnolo intimamente legato alla sua terra, e a Bobbio in particolare”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori, dopo la notizia che Bellocchio riceverà la Palma d’Oro d’Onore del 74esimo Festival di Cannes, che riaccenderà gli schermi Oltralpe dal 6 al 17 luglio. “Bravissimo Bellocchio, che con i suoi film- hanno aggiunto Bonaccini e Felicori- è riuscito a raccontare con profonda lucidità l'incessante fluire della storia italiana e dei suoi protagonisti, con le loro mille contraddizioni. Un riconoscimento meritato a cui la Regione aggiunge la gratitudine per le opere compiute e l'attesa per le storie da raccontare ancora sul grande schermo, oltre che per l’impegno in importanti rassegne nel territorio. Le sue opere rappresentano un esempio peri i giovani che si avvicinano alla regia e un racconto che tutti vorremmo non finisse mai”. (Ren)