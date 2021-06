Rifiuti: Figliomeni (Fd'I), Ama intervenga per pulire cassonetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ondata di calore che sta attraversando la nostra città ha messo, ancora una volta, in risalto il problema dei rifiuti a Roma. Basta passare vicino ai cassonetti per sentire un olezzo nauseabondo. Di certo non è un bel biglietto di visita per la città che si appresta a ricevere i turisti e nemmeno un buon segno dal punto di vista igienico sanitario per i cittadini che, fra le altre cose, pagano una Tari tra le più alte d'Italia". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Questa problematica deriva dalla mancata raccolta dei rifiuti e dalla mai avvenuta pulizia dei cassonetti dei rifiuti il cui lavaggio e disinfezione deve essere fatto al fine di limitare le conseguenze dei processi fermentativi dell'immondizia, di evitare esalazioni nocive e di mantenere l'igiene ed il decoro del contenitore - aggiunge Figliomeni -. Sollecitiamo Ama e l'amministrazione grillina a porre in essere tutti gli adempimenti necessari perché è vero che 'pecunia non olet , ma i cassonetti si e non poco' ", conclude Figliomeni. (Com)