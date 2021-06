Forza Italia: Vincenzo Capolei nuovo commissario di Pomezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo Capolei, delegato di Forza Italia del collegio elettorale Anzio, Nettuno, Ardea e Pomezia, è il nuovo commissario di Pomezia. "Pomezia è una città importante sotto il profilo industriale, turistico, commerciale, e della logistica, ma deve continuare il percorso di sviluppo, già in atto, per tornare ad essere un punto di riferimento di tutta la provincia di Roma, ma anche a livello regionale - dichiara in una nota Capolei -. In questo senso, Forza Italia lavorerà per diventare attrattiva per i migliori professionisti del territorio, e per i giovani, che condividono i valori che il partito sta portando avanti nel suo processo di rinnovamento. La selezione della classe dirigente avverrà su base meritocratica, e storica, avendo come riferimento solo la qualità del lavoro prodotto. Non ci saranno pregiudizi, ma non si consentirà a nessuno, che non possa garantire personalmente un valore aggiunto, di usare solo il partito come mezzo elettorale. Sono certo che il nostro supporto, in aggiunta al buon lavoro fatto finora e all'impegno ancor più importante che ci aspetta nei prossimi mesi, consentirà a Forza Italia di tornare al governo di Pomezia alle prossime elezioni", conclude Capolei.(Com)