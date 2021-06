Speciale infrastrutture: Liguria, Giovannini, grande attenzione su viabilità in sicurezza e riduzione disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire gli spostamenti in sicurezza riducendo al minimo le condizioni di disagio per i numerosi cantieri aperti sulla rete stradale e autostradale. Sono gli aspetti - si legge in una nota - che riguardano la difficile situazione della viabilità in Liguria su cui il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) è già impegnato con l’istituzione del tavolo dedicato e che sono stati ribaditi durante una riunione in videoconferenza a cui hanno partecipato il ministro Enrico Giovannini, il presidente della Regione, Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci e numerosi altri sindaci dei Comuni interessati. Nel ribadire la grande attenzione del ministero nel "trovare subito soluzioni concrete" per migliorare i flussi di traffico, di viabilità ordinaria e turistica e di trasporto merci, il ministro Enrico Giovannini ha sottolineato il proprio impegno a continuare a lavorare insieme agli enti locali per uscire dall’emergenza e per trovare anche soluzioni di medio termine, andando cioè oltre il periodo estivo. Il ministro ha poi proposto di rafforzare il tavolo della Regione per esaminare il potenziamento della rete di trasporto ferroviario e di trasporto pubblico locale per alleggerire la pressione sulle strade, anche nel periodo estivo. (Com)