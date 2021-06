Speciale energia: Russia, consumo elettricità cresciuto del 5,7 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità in Russia, a partire al primo giugno 2021, è del 5,7 per cento superiore rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sullo sfondo di un clima generalmente più caldo. Lo ha riferito all'agenzia di stampa "Tass" il viceministro dell'Energia della Federazione russa, Evgenij Grabchak. "Il consumo di elettricità in Russia dall'inizio dell'estate, cioè dal primo giugno, è cresciuto del 5,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Dall'inizio del 2021, il consumo di energia è aumentato del 4,8 per cento rispetto al 2020; senza tenere conto del giorno aggiuntivo dell'anno bisestile, la crescita è stata del 5,5 per cento e a parità di temperatura più 3,7 per cento", ha affermato il viceministro. Nella parte europea della Russia, il consumo di energia a giugno è aumentato del 6,5 per cento e dall'inizio dell'anno, del 5,1 per cento. (Rum)