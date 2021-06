Francia: dirigenti di Amesys e Nexa indagati per fornirà materiali sorveglianza a Libia ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro dirigenti delle aziende francesi Amesys e Nexa sono indagati perché sospettati di aver fornito ai regimi dell'Egitto e della Libia strumenti di cybersorveglianza utili a seguire controllare gli oppositori. Lo ha annunciato la Federazione internazionale dei diritti dell'uomo. Presidente di Amesys fino al 2019, Philippe Vannier è indagato per "complicità in atti di tortura". Stessa accusa, con l'aggiunta di "scomparsa forzata" per il presidente di Nexa, Olivier Bohbot, l'amministratore delegato Renaud Roques e l'ex presidente Stephane Salies. I fascicoli fatto capo a due indagini distinte tra loro e sono stati aperti dal Tribunale giudiziario di Parigi. (Frp)