Germania: spari a Francoforte, operazione di polizia in corso

- La polizia di Francoforte sul Meno è intervenuta in forze nel quartiere di Griesheim, nel sud della città, dove sono stati esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. L'autore degli spari si è barricato in un'abitazione. L'area è stata interdetta al traffico, sia pedonale sia automobilistico, mentre la locale stazione ferroviaria è stata isolata. Le forze dell'ordine hanno chiesto ai residenti a non uscire di casa. Al momento, non è noto se via siano vittime o feriti. (Geb)