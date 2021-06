Roma: indagato agente Polfer per spari a Termini, Gasparri (FI), solidarietà e sostegno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' indagato l'agente della Polfer che venerdì pomeriggio ha sparato, ferendolo, il ghanese di 44 anni che girava armato di coltello all'interno della Stazione Termini. Si tratta di un "atto dovuto", fanno sapere dalla procura capitolina. "Esprimo tutta la mia solidarietà al poliziotto che per evitare che l'episodio di qualche giorno da alla stazione Termini finisse in maniera più grave ha fermato con un colpo di pistola lo squilibrato armato di coltello. L'ennesimo 'atto dovuto' getta una luce negativa su un agente che invece con sangue freddo e professionalità ha evitato conseguenze peggiori. Spero che la magistratura archivi subito il caso e che l'episodio faccia riflettere sulla necessità di dotare le forze dell'ordine di taser e garantirgli maggiori tutele", commenta in una nota Maurizio Gasparri, componente del Comitato di Presidenza di Forza Italia (Rer)