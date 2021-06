Sport: Figliomeni-Cochi (Fd'I), potenziare Capannelle dopo anni di errori della giunta grillina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Commissione Trasparenza abbiamo rappresentato all'amministrazione capitolina a guida cinque stelle l'importanza di accelerare l'iter del tavolo di confronto tra Roma Capitale, la società Hippogroup e le organizzazioni dei lavoratori del settore al fine di cercare di porre fine, nel più breve tempo possibile, ai contenziosi affinché si possa ricominciare ad erogare i servizi ippici, ma soprattutto si possa ricominciare ad investire su quest'attività che, come abbiamo visto nel corso degli anni, in passato ha suscitato tanto interesse in città con riguardo ai derby del galoppo, del trotto e di vari trofei internazionali". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni e Alessandro Cochi delegato di Fd'I Roma per lo sport. "È dal 2017 che la Giunta cincischia su questa questione e molte occasioni sono state perse a livello di competizioni sportive e di questo ne risponderanno agli appassionati ed ai lavoratori, ma ora è giunto il momento, ognuno per i propri compiti e responsabilità, di porre ogni passo necessario affinché si possa ricominciare a parlare di 'ripartenza' e 'potenziamento' anche per questo affascinante e importante settore - spiegano -. A tal fine, dopo la sentenza del Tar che ha dato torto alla giunta Raggi, abbiamo chiesto che la Commissione si riunisca nuovamente tra un mese per verificare, in concreto, gli obiettivi raggiunti che comunque saranno portati avanti cin competenza dalla futura amministrazione di centrodestra a guida Michetti", concludono. (Com)