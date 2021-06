Germania: Russwurm (Bdi), la legge sulla neutralità climatica non è sufficiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge sulla neutralità climatica “non è sufficiente” per la Germania, poiché lo Stato deve diventare “più veloce”, per esempio nell'espansione delle infrastrutture. È quanto affermato dal presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm, nel corso dell'intervento che ha tenuto oggi alla riunione dell'associazione. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il Bdi chiede al governo federale che le condizioni quadro sul ruolo delle aziende nella protezione del clima vengano “notevolmente migliorate”. Inoltre, per gli industriali è decisivo snellire la burocrazia perché, attualmente, “le procedure di pianificazione e approvazione richiedono spesso molti anni”. Al riguardo, Russwurm ha evidenziato che la pubblica amministrazione soffre di “deficit da far rizzare i capelli" nella digitalizzazione. Il presidente del Bdi ha poi affermato che le aziende stanno già assumendo decisioni sugli impianti di produzione, in vista del raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica nel 2045, come stabilito dal governo federale. A tal fine, Russwurm ha chiesto un aumento degli investimenti pubblici, poiché in tale ambito “la Germania è in fondo alla lista in Europa”. (Geb)