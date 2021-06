Finlandia: governo Helsinki aprirà missione diplomatica in Qatar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Finlandia aprirà la sua missione diplomatica nella capitale del Qatar, Doha, e il Paese del Golfo persico farà lo stesso a Helsinki per promuovere il dialogo politico bilaterale. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Esteri finlandese. Le autorità di Helsinki si stanno preparando "per espandere e rafforzare la rete delle missioni finlandesi all'estero. Verrà aperta una nuova ambasciata a Doha, in Qatar. L'ambasciata inizierà le operazioni entro la fine dell'anno. Il ministero degli Esteri del Qatar ha informato che il Paese istituirà un'ambasciata anche in Finlandia". (segue) (Sts)