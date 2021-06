Digitale: Colao, livello del 75 per cento entro il 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano di transizione digitale italiano "vuole arrivare al 70-75 per cento della digitalizzazione" entro il 2026. Lo ha dichiarato il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ospite all'evento "La trasformazione digitale del Paese", in occasione del Forum Pa 2021. Il ministro ha sottolineato l'ambizione di essere ai livelli digitali dei grandi Paesi: "Un terzo dei cittadini, circa 21 milioni, hanno già un'identità digitale". (Rin)