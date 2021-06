Kenya: Danimarca consegna a Nairobi quasi 360 mila dosi di vaccini AstraZeneca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya ha ricevuto 358.700 dosi di vaccini Oxford-AstraZeneca donati dal governo della Danimarca nell'ambito del meccanismo multilaterale Covax. Lo ha reso noto il ministero della Salute keniota in un comunicato, secondo cui le nuove dosi saranno consegnate in varie strutture in tutto il Paese. Ciò contribuirà a ridurre la carenza di vaccini contro il Covid-19 da somministrare come seconde dosi agli operatori sanitari e in prima linea. Quasi un milione di cittadini kenioti hanno ricevuto almeno una dose di vaccino AstraZeneca, con la maggioranza che resta ancora ancora in attesa della seconda dose.Inoltre, gli Stati Uniti attraverso lo schema Covax hanno donato circa 10 milioni di dosi di vaccini per l'Africa, da condividere con i Paesi che verranno selezionati in coordinamento con l'Unione africana. (Res)