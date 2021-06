Germania: Laschet (Cdu) mette in guardia dal “metodo Corona”, ostacolo alla ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), Armin Laschet, ha messo in guardia dal bloccare la ripresa della Germania con il “metodo Corona”, ossia la risposta ai problemi con un aumento del ruolo dello Stato. Nel corso dell'intervento che ha tenuto alla riunione annuale della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Laschet ha aggiunto che le misure di intervento pubblico contro la crisi del coronavirus verranno smantellate. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, secondo il presidente della Cdu, che è anche primo ministro del Nordreno-Vestfalia, un “obiettivo importante” è rendere la Germania neutrale per il clima, mantenendone al tempo stesso il ruolo di potenza industriale. Candidato cancelliera della Cdu e dell'Unione cristiano-sociale (Csu) per le elezioni del Bundestag del 26 settembre, Laschet ha poi messo in guardia dall'aumento delle tasse, che rallenterebbe la ripresa. Allo stesso tempo, ha osservato il presidente della Cdu, dato l'aumento del deficit causato dalla risposta alla crisi “non vi è spazio per notevoli tagli fiscali”. (Geb)