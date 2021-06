Germania-Ue: Merkel, necessario spendere “somme immense” per investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania e l'Ue dovranno spendere nei prossimi anni “somme immense” per gli investimenti. Tale compito spetta sia allo Stato sia alle imprese. È quanto affermato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel corso dell'intervento in videoconferenza che ha tenuto alla riunione annuale della Federazione dell'industria tedesca (Bdi). “Voglio essere onesta: vi sono numerosi settori in cui non possiamo più essere in primo piano senza l'intervento pubblico”, ha inoltre affermato Merkel. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta per esempio della produzione di microchip, i cui costi in Europa superano del 40 per cento quelli in Asia. Vi sono poi le celle per le batterie, la tecnologia quantistica, l'intelligenza artificiale e il cloud computing. Al riguardo, la cancelliera ha osservato: “Voglio dirlo con franchezza, non è così facile trovare un consorzio industriale per costruire un computer quantistico”. Merkel ha inoltre evidenziato come, in Germania, la ripresa dalla crisi del coronavirus sia stata più rapida che in altri Stati europei, poiché il Paese ha potuto trarre vantaggio dalla sua solida posizione di bilancio degli ultimi anni che ora consente stanziare gli aiuti. Nei prossimi anni, ha quindi proseguito Merkel, i conti pubblici verranno “rimessi in ordine” dopo il netto aumento del debito pubblico causato dalla risposta alla crisi. Tuttavia, per la cancelliera “questo è un compito molto difficile”. (Geb)