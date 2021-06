Difesa: Turchia, nuova commessa da 42,5 milioni di euro per Aselsan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’industria turca della difesa Aselsan ha siglato un accordo per esportazioni del valore di 42,59 milioni di euro con un non meglio precisato “cliente internazionale”, per consegne che saranno effettuate nel 2023-2024. Lo riferisce oggi un comunicato della compagnia turca, citato dal quotidiano turco “Daily Sabah”. Nel 2020 il volume di affari di Aselsan è cresciuto del 24 per cento in rapporto all’anno precedente, superando i 16 miliardi di lire turche (1,83 miliardi di dollari), mentre i profitti netti hanno raggiunto i 4,5 miliardi di lire turche (434,9 milioni di euro, in aumento del 33 per cento su base annua). Il margine operativo lordo della compagnia è invece aumentato del 38 per cento, raggiungendo il volume di 4 miliardi di lire turche (386,5 milioni di euro). (Tua)