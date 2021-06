Turismo: Baldini (CI), è fondamentale per l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Coraggio Italia, Maria Teresa Baldini, afferma: "Ringrazio il governo per la risposta alla mia interrogazione di oggi relativa al decreto attuativo per la banca dati e il codice identificativo delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi". La parlamentare aggiunge in una nota: "Il turismo è fondamentale per l’Italia, le strutture come i B&B ricevono ospiti e famiglie per un particolare turismo in realtà spesso situate in zone poco conosciute fatta di piccoli borghi e territori marginali. Il lavoro anche di molte donne ha permesso di recuperare case e strutture rendendole accoglienti e rappresentative del territorio, attrattive anche di un turismo internazionale alla ricerca di benessere e charme. La forza dell’Italia - conclude Baldini - è da sempre sapere, mantenere e recuperare il valore della nostra identità". (Com)