Polonia: 4.350 indirizzi email sono stati oggetto di attacchi informatici

- Sono almeno 4.350 gli indirizzi email di cittadini polacchi oggetto recentemente di attacchi informatici. Lo ha dichiarato Stanislaw Zaryn, portavoce del ministro coordinatore dei servizi speciali polacchi. "L'Agenzia di sicurezza interna (Abw) e il Servizio di controspionaggio militare (Skw) hanno stabilito che nella lista degli obiettivi dell'attacco perpetrato dal gruppo di spionaggio informatico Unc1151 si trovavano almeno 4.350 indirizzi email appartenenti a cittadini polacchi o comunque funzionanti tramite servizi polacchi di posta elettronica. I servizi dispongono di informazioni che testimoniano dei legami degli aggressori con i servizi speciali russi", si legge in un comunicato del portavoce. Zaryn ha riferito che almeno 500 dei bersagli hanno risposto agli autori dell'attacco informatico, il che aumenta la probabilità che questo abbia avuto successo. Degli oltre 4 mila indirizzi di cui ha parlato il portavoce, oltre un centinaio appartengono a personalità istituzionali, ovvero membri del governo attuale o del precedente, deputati, senatori, amministratori locali. "L'attacco ha colpito persone di diversa estrazione politica e anche persone che lavorano nei media e in organizzazioni non governative", ha aggiunto Zaryn. Il portavoce ha spiegato anche che tutte le informazioni raccolte indicano che le attività del gruppo Unc1151, che nelle ultime settimane hanno colpito la Polonia, sono parte dell'azione soprannominata "Ghostwriter", il cui obiettivo è la destabilizzazione della situazione politica dei Paesi dell'Europa centrale. (segue) (Vap)