Decreto Semplificazioni: Segneri (M5s), ok modifiche a subappalti

- "Accolgo positivamente il fatto che, come chiesto dal Movimento 5 Stelle, nel decreto Semplificazioni venga finalmente stabilito che il subappaltatore deve garantire ai lavoratori gli stessi standard previsti nel contratto di appalto, riconoscendo loro un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe assicurato il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali". Lo afferma in una nota Enrica Segneri, deputata del Movimento 5 Stelle componente della commissione Lavoro. "Bisogna proseguire lungo questa strada, puntando l'attenzione sul tema delle false cooperative e della somministrazione abusiva di manodopera. In Parlamento stiamo già lavorando su questo perché la ripartenza dell'Italia dopo la pandemia deve passare innanzitutto dal rispetto dei diritti dei lavoratori, evitando che fatti gravissimi come quello di Biandrate si ripetano", conclude. (Com)