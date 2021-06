Recovery: Colao, 49 miliardi Pnrr vanno spesi nei tempi previsti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 49,3 miliardi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) destinati alla digitalizzazione "vanno spesi nei tempi previsti". Lo ha dichiarato il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ospite all'evento "La trasformazione digitale del Paese", in occasione del Forum Pa 2021. Il ministro ha affermato che verranno disposti 400 esperti sul territorio e che è stato istituito "un tavolo di consultazione con assessori e esperti per identificare i punti di eccellenza e di maggior bisogno". (Rin)